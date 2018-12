Vida Urbana População busca atendimento e encontra o HMI de portas fechadas em Goiânia, veja vídeo Além do HMI, o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa) e o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) também pararam de receber novos paciente

Atualizada às 12h43. Uma dona de casa, que optou por não se identificar, de 23 anos, e mãe de um bebê de seis meses foi uma das várias pacientes que estiveram, na manhã desta sexta-feira (28), no Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) em busca de atendimento e encontrou a unidade de portas fechadas para novos pacientes. Além do HMI, ...