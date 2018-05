Cidades Pontos de concentração em rodovias aumentam para 616 no país De acordo com dados divulgados pela PRF, 31 pontos ainda estão ativos em Goiás

Em balanço divulgado na tarde de hoje (29), o governo federal informou que há um total de 616 pontos ativos de concentração em rodovias federais no país. O número é ligeiramente superior ao de ontem, quando foram registrados 594 pontos de paralisação, mas, segundo integrantes do grupo de trabalho criado para monitorar a greve dos caminhoneiros, só há três pontos com i...