Vida Urbana Ponte desmorona na BR-364 e fecha único acesso a três Estados do Norte De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o desmoronamento aconteceu após intensas chuvas na região

Parte de uma ponte sobre o Córrego Andirá, no km 464 da BR-364, desmoronou interrompendo o tráfego de veículos no município de Cacaulândia, em Rondônia, na noite de quarta-feira, 6. A via é o único acesso por terra dos Estados de Rondônia, Acre e Amazonas ao Mato Grosso e a outras regiões do País. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o desmorona...