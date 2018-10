Cidades Poluição mata 633 crianças por ano no Brasil, afirma OMS Mortes são referentes a menores de 5 anos no País; no mundo, óbitos chegaram a 543 mil somente em 2016

Pelo menos 633 crianças menores de 5 anos morrem por ano no Brasil vítimas de complicações relacionadas à poluição, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 29, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com dados de 2016. Em todo o mundo, o número de crianças dessa faixa etária vítimas do problema chega a 543 mil. De acordo com a OMS, 93% das crianças e adol...