Cidades Polo Industrial de Reciclagem é criado na região do aterro sanitário de Goiânia Lei que permite a implantação de empresas de reciclagem nas proximidades foi sancionada pelo prefeito Iris Rezende nesta quinta-feira (12)

Uma lei sancionada pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, instituiu nesta quinta-feira (12) o Polo Industrial do Ramo de Reciclagem de Resíduos Sólidos e da Construção Civil e de Lavanderias Industriais e Hospitalares na região do aterro sanitário da capital. O evento ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença de auxiliares e empresários do segmento. Na ocasiã...