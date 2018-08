Cidades Policiais civis cobravam até R$ 30 mil para não efetuar prisões em Goiânia O esquema de corrupção era integrado por policiais civis e advogado, informou o MP-GO

Investigações da Operação Arapuca, deflagrada na manhã desta quinta-feira (9), apontam que o grupo formado por policiais civis e advogados cobravam entre R$ 1 mil e 30 mil para não efetuar as prisões dos casos investigados no 4º Distrito Policial da capital. De acordo com o MP, os integrantes também impediam o prosseguimento das investigações. A apuração apontou ainda ...