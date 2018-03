Policial militar denunciado por morte de familiares vai a júri popular

Denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pela morte de três familiares, Hélio Costa Vieira está sendo submetido a júri popular nesta quarta-feira (7). O homem está sendo julgado pela morte de seu sogro Raimundo Nonato da Silva, de sua sogra Maria Margarete da Silva e de seu cunhado, Maximus da Silva, de 11 anos, e por lesão corporal à sua mulher, Sarah Silva Vieira Costa, ocorridas em 2 de janeiro de 2015, no Setor Rio Formoso, na capital.

O júri popular está sendo presidido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal de Júri de Goiânia, desde as 8h30, no auditório do Fórum Criminal, no Jardim Goiás.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, o julgamento conta com a presença de sete testemunhas, sendo duas de acusação e cinco de defesa, e deve ser concluído no fim do dia.

Segundo o MP-GO, o policial militar, que estava de folga, discutiu com Sarah na residência em que viviam. Após o conflito, Hélio teria efetuado disparos de arma de fogo contra os parentes, atingindo a mulher no braço. Ela encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e submetida a cirurgia.

Hélio, que fugiu com os três filhos após o crime, foi preso na cidade de Goiás. Em depoimento, ele alegou que Raimundo tentou agredi-lo com uma faca e, então, ele teria disparado a arma.