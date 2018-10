Cidades Policial militar comete suicídio após disparar contra amigo em Goiânia Segundo testemunhas, o soldado Flávio Faria de Oliveira, de 31 anos, estava dentro de seu carro quando disparou contra a cabeça de Matheus Oliveira de Castro, de 20 anos, que estava em uma motocicleta ao lado

Um policial militar cometeu suicídio no fim da tarde desta quarta-feira (24) logo após atirar contra a cabeça de um amigo. A tragédia aconteceu na Avenida Planície, no Bairro Itatiaia, Região Norte de Goiânia. Segundo testemunhas, o soldado Flávio Faria de Oliveira, de 31 anos, no próprio carro, um Peugeot de cor preta, quando disparou contra a cabeça de Matheus Olivei...