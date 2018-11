Cidades Policial Militar é suspeito de mata outro PM em Goiânia Ainda não há informações de como o crime ocorreu

Atualizada às 8h14. Um policial militar é suspeito de matar outro PM por engano, na noite deste domingo (18), na Granja Cruzeiro do Sul, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), Joel da Silva Correa estava na porta de casa quando viu o sargento Mackleiton Rodrigues Alves do Batalhão da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) com uma arma na mão, atira...