Cidades Policial militar é sequestrado por homens armados no RJ O cabo André Luiz Moreira da Silva estava de folga na tarde deste sábado, 22, quando o carro em que viajava com sua família foi abordado pelos criminosos

Um policial militar foi sequestrado por homens armados em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cabo André Luiz Moreira da Silva estava de folga na tarde deste sábado, 22, quando o carro em que viajava com sua família foi abordado pelos criminosos. Segundo a Polícia Militar, os filhos do policial foram deixados na rua, mas Silva foi levado pelos bandidos. A...