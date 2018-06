Cidades Policial Militar é preso suspeito de matar amigo em Ceilândia após confusão A vítima tentou pegar a arma do policial, ação que motivou a briga e a morte

Suspeito de matar o amigo em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), um policial militar de Goiás, de 45 anos, foi preso nesta segunda-feira (18). O PM estava em Luziânia quando foi detido por agentes da Polícia Civil (PC) do DF. A investigação é da 24ª Delegacia de Polícia. No entanto, o delegado responsável pelo caso não quis conversar com a reportagem do POPULAR e o no...