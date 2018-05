Cidades Policial militar é morto após discussão em bar, em Goiás O suspeito teria sido atingido por um disparo desferido pelo PM, mas, ainda assim, teria conseguido tomar a arma dele e atirar três vezes contra a vítima

O policial militar Douglas Gonçalves Lins foi morto na noite deste sábado (19) após uma discussão com um homem em um bar de Americano do Brasil. Por volta das 22h, o PM e o suspeito teriam se envolvido em uma luta corporal e, na confusão, ambos foram atingidos por disparos da arma que o policial portava, de calibre 380. Douglas foi alvejado uma vez no pescoço e o outro h...