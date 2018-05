Cidades Policial de folga mata suspeito durante assalto a farmácia Um cúmplice do assaltante acabou fugindo com o dinheiro do caixa; até a tarde, ele não tinha sido preso

Um policial militar de folga reagiu a um assalto e baleou o criminoso de 18 anos, neste domingo (13), no interior de uma farmácia, na região da Praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. O rapaz, identificado como Marcelo Moraes da Silva, foi atingido por dois disparos e caiu entre as prateleiras. Ele foi socorrido, mas acabou morrendo no Hospital Santo Amaro. U...