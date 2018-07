Cidades Policial comete suicídio após confundir jovens com assaltantes, no Amapá Uma das vítimas, de 21 anos, morreu no local e outras duas ficaram feridas

O policial civil do Amapá Jorge Henrique Banha Picanço cometeu suicídio nesta sexta-feira, 6, após efetuar disparos contra três pessoas e descobrir, em seguida, que havia confundido duas delas com assaltantes. Uma das vítimas, de 21 anos, morreu no local e outras duas ficaram feridas. O caso foi revelado pela TV Globo e confirmado pela Agência Estado. Neste sábado, o d...