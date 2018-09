Cidades Policial civil que foi preso por ameaçar esposa e filha em Goiânia obtém liberdade provisória Homem de 65 anos foi preso na residência da família, no Parque Atheneu. Na agressão, ele usou o próprio cinto e uma arma

O policial civil aposentado, de 65 anos, preso após ameaçar com uma arma a esposa e a filha, na noite desta segunda-feira (10), obteve liberdade provisória. Na manhã desta terça-feira (11). Ele passou por uma audiência de custódia no 4º Juizado da Mulher, no Fórum Criminal, em Goiânia, onde foi tomada a decisão. Na ocasião, foi estabelecida também uma medida protetiv...