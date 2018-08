O sétimo policial civil investigado na Operação Arapuca e considerado foragido se apresentou na noite desta quinta-feira (9) e está preso. A informação foi confirmada pela assessoria do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que não forneceu mais detalhes. Segundo o MP, ele integra um grupo composto por policiais civis e advogados suspeitos de crimes de extorsão.

De acordo com o MP, eles agiam com a ajuda de um falso policial civil e assim captavam pessoas envolvidas na venda irregular de produtos e documentos falsos. Os integrantes invés de prenderem os investigados cobram valores de R$ 1 mil a R$ 30 mil para não efetuar as prisões ou impedir o seguimento das investigações. Durante a operação, os policiais apreenderam remédios, celulares, documentos, cheques e duas armas sem registro. A suspeita é que os objetos recolhidos eram recolhidos das vítimas e depois revendido para terceiros.

De acordo com o promotor Leandro Murata, do Grupo Especial do Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) do MP, a quadrilha agia há pelo menos dois anos e se comunicava por meio de um grupo no WhatsApp. Há quatro meses, uma das supostas vítimas procurou o MP-GO para denunciar a ação da quadrilha e, a partir daí começou uma investigação em parceria com a Polícia Civil. No total foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão (dos quais 10 foram concretizados).