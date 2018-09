Cidades Policial Civil aposentado é preso por Lei Maria da Penha, em Goiânia Aposentado pode perder a posse da arma e ser sujeito a medida protetiva

Um policial civil aposentado de 65 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (10), após ameaçar esposa e filha, na residência da família, no Parque Atheneu, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o policial ameaçou as duas com o cinto da própria calça e também chegou a sacar a arma, afirmando que iria atirar. Na manhã desta terça-feira (11), ele passa por audiência d...