Policial é preso suspeito de arremessar mulher de carro e ameaçar clientes de bar com arma

Um policial foi preso acusado de agredir a companheira e jogá-la para fora do carro, em movimento, na madrugada desta sexta-feira (14), no Setor Bancário Sul, em Brasília. Testemunhas contaram que o agente chegou a sacar uma arma dentro de um bar. De acordo com o G1, o casal começou uma briga dentro do estabelecimento e, armado, o policial fez ameaças contra quem tentava ajudar a vítima das suas agressões. O homem f...