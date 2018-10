Cidades Policiais são investigados por furto de 1,4 tonelada de maconha de delegacia Droga estava no porão de uma delegacia, desde a apreensão, ocorrida em outubro de 2017; Corregedoria-Geral da Polícia Civil afastou delegada e escrivã e vai ouvir os 55 agentes que passaram pelo distrito

Uma delegada de polícia e uma escrivã foram afastadas e 55 policiais civis estão sendo ouvidos pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil em investigação sobre o sumiço de 87 tabletes de maconha que estavam depositados, desde outubro do ano passado, no porão do 1.º Distrito Policial da capital paulista, na Liberdade, na região central da cidade. O furto da carga, que n...