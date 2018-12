Cidades Policiais encontram bebê abandonado em caixa em Aparecida de Goiânia Do sexo masculino, Samuel – nome escolhido pela equipe de policiais e do Samu –, foi encaminhado para a Maternidade Marlene Teixeira

Um recém-nascido foi encontrado abandonado em uma caixa neste sábado (8), no Setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. Ele foi localizado por uma equipe da Polícia Militar (PM). De acordo com o comandante Sargento Adelson, o bebê foi achado em uma mata, dentro de um caixa de papelão, enrolado em uma toalha. "Havia sangue no cordão umbilical. O que, provavelmente, havia ...