Cidades Policiais civis que estavam presos são transferidos para atender público Os seis investigados haviam sido detidos no último dia 9. Eles são suspeitos de extorquir pessoas para não dar andamento na apuração de crimes

Os seis servidores da Polícia Civil suspeitos de integrar uma quadrilha que cobrava dinheiro para não investigar crimes foram realocados para serviços de atendimento ao público. Eles haviam sido presos com outras cinco pessoas no dia 9 de agosto deste ano na Operação Arapuca do Ministério Público de Goiás (MP-GO), mas foram soltos por decisão do Tribunal de Justiça de G...