Vida Urbana Policiais brigam em trânsito no Jardim América e um deles é baleado Segundo a PM, os policiais estavam de folga, não se conheciam e só souberam que eram colegas depois dos tiros

O cabo Cleber Alves Rodrigues e o soldado Maurício Estevam Machado se envolveram em uma briga de trânsito na noite de sábado (2), no Jardim América, em Goiânia, e um deles ficou ferido. De acordo com o boletim de ocorrência, o cabo disparou um tiro que atingiu a porta do carro do soldado, ele revidou e baleou o colega com um tiro na perna. Cleber foi encaminhado para o...