Cidades Policiais acusados de matar jovem em 2008 vão a julgamento nesta quinta-feira, em Goiânia Pedro Henrique Queiroz de 22 anos, na época, voltava do batizado do filho quando foi atingido por um tiro

O soldado Gevane Cardoso da Silva e o cabo Marcelo Sérgio dos Santos enfrentam julgamento, na manhã desta quinta-feira (25), pela morte do bacharel em Direito Pedro Henrique Queiroz, de 22 anos. A sessão será realizada no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, em Goiânia. Segundo familiares, em 7 de setembro de 2008, o jovem voltava do batizado do filho de 7 meses, na época, d...