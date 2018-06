Cidades Polícia vai investigar fotos de corpos

Antes mesmo que a confirmação da identidade das vítimas fosse feita, imagens dos corpos amontoados e carbonizados dos adolescentes mortos no Centro de Internação Provisória (CIP) foram compartilhadas em grupos do aplicativo WhatsApp, consternando ainda mais os parentes dos adolescentes internados no local e que buscavam notícias sobre a situação deles.Murilo Mendonça, tit...