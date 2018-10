Cidades Polícia vai investigar denúncia de estupro em Goiânia Mulher acionou PM e suspeito foi liberado depois de ouvido. Defesa do homem deve acionar denunciante por queixa caluniosa. Caso foi encaminhado para distrito policial

Uma denúncia de estupro será investigada pela Polícia Civil de Goiás. A história que foi divulgada inicialmente com um motorista de aplicativo de transporte de passageiros como autor do crime durante uma corrida teve sua versão alterada quando a própria vítima disse que saiu com o rapaz, de 26 anos, apenas para conversar e que ela teria sido obrigada a ter relações se...