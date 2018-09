Cidades Polícia prende suspeitos de roubo a joalheria em shopping de Aparecida de Goiânia Gêmeos de 19 anos e um adolescente de 17 estavam em posse de relógios com etiquetas da joalheria

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta segunda-feira (24), os gêmeos Bruno de Souza Santos e Breno de Souza Santos, de 19 anos e um adolescente de 17 anos, suspeitos de participarem do roubo a uma joalheria em um shopping de Aparecida de Goiânia na última sexta-feira (21). No momento da abordagem, eles portavam dois relógios com etiquetas da joalheria Deville. C...