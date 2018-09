Cidades Polícia prende sete suspeitos de tentar assaltar Correios em Heitoraí Envolvidos no crime foram trazidos para sede da Polícia Federal, em Goiânia

Cinco homens e duas mulheres foram detidos, na madrugada deste domingo (23), suspeitos de tentarem assaltar uma agência dos Correios, no município de Heitoraí, localizado a 138 km de Goiânia. Os suspeitos tentaram abrir o cofre com uma máquina de corte de metal, mas não conseguiram e acabaram presos. Os nomes ainda não foram divulgados pela polícia, mas as sete pessoas e...