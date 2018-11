Cidades Polícia prende sétimo suspeito de participação na morte do jogador Daniel Daniel tinha 24 anos, teve uma passagem pelo Coritiba em 2017, pertencia ao São Paulo e estava emprestado ao São Bento de Sorocaba

A Polícia Civil de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, prendeu na manhã desta quinta-feira, 15, o sétimo suspeito de ter participado do assassinato do jogador Daniel Corrêa de Freitas, na noite de 26 de outubro. Desta vez foi preso o jovem Eduardo Purkote, de 18 anos, no condomínio de luxo onde mora, em São José dos Pinhais. Além de Purkote, já...