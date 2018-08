Cidades Polícia prende massoterapeuta Paty Bumbum Massoterapeuta Patrícia Silvia dos Santos já havia sido detida no dia 25, acusada de realizar procedimentos estéticos irregulares, e respondia em liberdade

Policiais do 42º DP (Recreio) prenderam nesta segunda-feira, 6, a massoterapeuta Patrícia Silvia dos Santos, conhecida Paty Bumbum, de 47 anos. Segundo informações da TV Globo, a prisão foi feita no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Patrícia já havia sido presa no dia 25, acusada de realizar procedimentos estéticos irregulares em uma clínica locali...