Cidades Polícia prende líderes do Comando Vermelho em Goiás que traficavam armas e drogas para RJ e SC Grupo é responsável por 20% dos homicídios de 2017 na Grande Goiânia e movimentava mais de R$ 10 milhões por mês

Suspeitos de trazer drogas e armas da Bolívia, líderes do Comando Vermelho atuavam em Goiás e revendiam drogas para Santa Catarina e duas favelas do Rio de Janeiro incluindo a Rocinha. Em operação da Polícia Civil de Goiás, quatro integrantes da quadrilha foram presos na última sexta-feira (3) e outros dois que já estavam detidos foram identificados. No total, o...