Vida Urbana Polícia prende homem suspeito de assassinar ex-namorada na noite de Natal O suspeito também esfaqueou a cunhada, que tentava defender a irmã do ataque

A polícia do Distrito Federal prendeu na última quinta-feira (27) o homem suspeito de assassinar a ex-namorada na madrugada de Natal. Ricardo Rodrigues Souza Lopes, de 21 anos, também esfaqueou a cunhada, que tentava defender a irmã do ataque. De acordo com a Polícia Civil, na madrugada da última terça-feira (25), o suspeito foi até o prédio da ex-namorada, Natach...