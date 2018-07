Cidades Polícia prende homem apontado como líder de grupo de roubo de cargas em Goiás Segundo investigação, ele era especializado em roubar carregamentos de cigarros e atuava em Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais

Ação do Comando de Operações de Divisas (COD/CPR), da Polícia Militar de Goiás, prendeu nesta sexta-feira (20), em Santo Antônio de Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, homem apontado como líder de um grupo especializado em roubo de cargas de cigarros. A ação teve o apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Roubos e Furtos de Cargas (Decar) da Polícia Civil e...