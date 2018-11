Cidades Polícia prende 3º suspeito de feminicídio em Vicentinópolis Caso aconteceu no dia 27 de outubro. Outros dois envolvidos no crime já estavam detidos

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (8), o 3º suspeito de participar do feminicídio de Valdiandrea D’arc de Almeida, de 38 anos, assassinada em 27 de outubro na cidade de Vicentinópolis, a 179 km de Goiânia. Darley Ferreira Leite foi preso em Joviânia com a arma do crime e confessou a participação do trio. Os outros dois suspeitos foram presos no último dia 1º de novembro. De acordo com a Polícia Civil, Valdiandrea mantinha uma relação de união ...