Cidades Polícia pede prisão preventiva de suspeito de matar mulher em Goianira Histórico de agressões foi levado em conta para decisão. O homem foi preso nesta segunda-feira (15) em flagrante por descumprir medida protetiva. Investigações apontam que casal tinha desentendimentos

A Delegacia da Polícia Civil (PC) de Goianira pediu, nesta terça-feira (16), a prisão preventiva do suspeito de matar Edneia Cordeiro Vieira, de 35 anos. O corpo da vítima foi encontrado na tarde desta segunda-feira (15) na residência dela, no Setor Residencial Planalto, no município. O delegado responsável pelo caso, Bruno Costa e Silva trata o caso como femi...