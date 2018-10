Cidades Polícia pede prisão preventiva de suspeito de matar colega em Itumbiara Porteiro de condomínio teria sido morto após discussão por causa de papel jogado no chão

O delegado titular da 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Itumbiara, Ricardo Chueire pediu a prisão preventiva do vigilante Wallas Gomes de Lima, suspeito de matar o porteiro Guilherme Alves Pereira, de 22 anos, seu colega de trabalho, com três tiros na cabeça na madrugada do último sábado (13), em Itumbiara, após uma briga por motivo banal. Ele estava foragido...