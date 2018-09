Cidades Polícia ouvirá alunos envolvidos em agressão a professor Foram identificados quatro alunos, entre eles um maior de idade, que pode ser indiciados por desacato, ameaça, constrangimento ilegal, tentativa de lesão corporal e dano ao patrimônio público

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou neste domingo, 23, que os alunos envolvidos no caso de agressão ao professor de Língua Portuguesa Thiago dos Santos Conceição, de 31 anos, começarão a ser ouvidos nos próximos dias. O caso aconteceu na última terça-feira, 18, no Centro Integrado de Escola Pública (Ciep) Mestre Marçal, em Rio das Ostras, na R...