Polícia não acredita em declaração de vídeo sobre abusos em Caiapônia Companheiro de avó de meninas que relatam ter sido vítima de violência fez gravação para assumir crimes. Investigação aponta líder espiritual como autor

A Polícia Civil descartou a participação de Francisco Gomes Belo nos abusos sexuais praticados contra quatro meninas com idades de 3, 7, 10 e 13 anos, em um acampamento, em Caiapônia, no Oeste do Estado. Em um vídeo ele afirma ser o autor das práticas libidinosas. Entretanto, as suspeitas recaíram, desde o início das investigações, sobre o líder espiritual Nilson Alves de...