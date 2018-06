Cidades Polícia Militar instala 10 bases elevadas para melhorar segurança na Festa de Trindade Estrutura com dois andares foi inspirada em modelo usado no carnaval da Bahia. Policiamento é intensificado para os dez dias da Romaria do Divino Pai Eterno.

O policiamento em Trindade foi reforçado para a Romaria do Divino Pai Eterno, que começa na sexta (22), e contará com 2,5 mil policiais em revezamento durante 24 horas por dia. Monitoramento por câmeras e bases elevadas para os militares são as novidades desse ano, que também contarão com apoio das tropas especiais da corporação como Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), Grupam...