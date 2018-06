Cidades Polícia Militar desativa Companhia e moradores reclamam em Goiânia Interrupção no funcionamento de estrutura, construída pela comunidade, teria aumentado sensação de insegurança. Corporação diz que mudança trouxe resultados positivos

Moradores do Setor Andreia Cristina, na Região Sudoeste de Goiânia, estão preocupados com a desativação da 28º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Segundo eles, desde fevereiro sem a unidade, a sensação de insegurança só tem aumentado. O presidente do 24º Conselho de Segurança (Orienteville e Região), João Paulo Costa da Silva, conta que a CIPM foi con...