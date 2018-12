Vida Urbana Polícia Militar de Goiás recebe 700 novas pistolas dos Estados Unidos Primeira parte do lote do modelo Sig Sauer foi entregue em solenidade neste sábado (29). Outras 1,3 mil devem chegar até março

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) recebeu neste sábado (29) 700 pistolas Sig Sauer de 9 mm em solenidade . O novo modelo vai substituir a antiga .40 da marca Taurus. No total foram compradas mais de 2 mil armas do tipo pelo valor de mais de R$ 1 milhão. O restante do lote deve ser entregue até o mês de março de 2019. Segundo o Chefe da Divisão de Mat...