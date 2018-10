Cidades Polícia investiga sumiço de quase uma tonelada de maconha de delegacia Entorpecente estava armazenado em 83 embalagens lacradas em São Paulo, mas só restaram as caixas vazias

A polícia de São Paulo abriu investigação para apurar o sumiço de quase uma tonelada de maconha apreendida, que estava estocada em uma sala no 1º Distrito Policial (DP), na Rua da Glória, no bairro da Liberdade, região da Sé. Segundo o boletim de ocorrência, o registro do sumiço ocorreu no dia 17 de agosto, mas só foi divulgado agora. O entorpecente estava armaze...