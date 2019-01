Vida Urbana Polícia investiga rede social de detento e da companheira morta durante visita íntima Mulher de 22 anos foi derrubada do beliche e agredida com vários chutes no rosto

Após a morte de Nicolly Guimarães Sapucci, de 22 anos, espancada pelo companheiro Michael Denis Freitas, de 25 anos, durante uma visita íntima no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí (SP), no domingo (27), a Delegacia de Defesa da mulher (DDM) da cidade investiga o caso com depoimentos de agentes penitenciários, do diretor da unidade e informações d...