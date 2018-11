Cidades Polícia investiga homicídio de jovem em Anápolis Vítima de 21 anos foi assassinada à luz do dia, nas proximidades de local em que ocorria uma partida de futebol

A Polícia Civil (PC) de Goiás investiga o assassinato de um jovem de 21 anos, ocorrido na tarde do último domingo (11), em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O crime ocorreu por volta das 13 horas, nas proximidades do local conhecido como Campo do Flamengo, no Setor Frei Eustáquio. O caso é apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) do município. De acordo...