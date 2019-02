Vida Urbana Polícia investiga aluguel de pneus Decon verifica se prática, denunciada nesta quarta-feira (6) pelo POPULAR, pode caracterizar crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Detran diz que aumentará fiscalização

A prática do aluguel de rodas e pneus para driblar vistorias veiculares obrigatórias do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO), denunciada em matéria publicada na edição desta quarta-feira (6) do POPULAR, está sendo apurada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Após a divulgação da situação pela reportagem, a Delegacia Estadual de Repressão a ...