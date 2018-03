Polícia investiga agressão de empresário morto em motel em Aparecida contra namorada

O delegado Klayter Camilo responsável pela investigação da morte do empresário do ramo alimentício Jean Carlos Lopes, de 44 anos, está apurando uma agressão dele contra a namorada Pollyana Cristine Carvalho, 32. “Temos essa informação, mas precisamos de confirmação”, contou.

A Polícia suspeita que o casal se desentendeu. Jean foi encontrado morto na noite do último domingo (4) dentro de um quarto de um motel do Setor Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia. Pollyanna também estava ferida e após receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde segue internada em estado grave.