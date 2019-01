Vida Urbana Polícia indicia líder de seita e avó de meninas por estupro de vulnerável em Caiapônia Segundo a Polícia Civil de Goiás, quatro vítimas, com idades entre 3 e 13 anos, foram identificadas. Crimes teriam ocorrido durante rituais de magia negra

O líder de uma seita e uma mulher, avó de quatro meninas com idades entre 3 e 13 anos, foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás pelo crime de estupro de vulnerável e abusos sexuais que teriam sido cometidos contra as crianças durante rituais de magia negra em Caiapônia, Sudoeste do Estado. O inquérito foi concluído e o indiciamento ocorreu na última segunda-feira (...