Cidades Polícia indicia jovem por acidente que matou família que voltava de Caldas Novas Laudo aponta que colisão fez carro cair em ribanceira, sendo as vítimas achadas dois dias depois após criança escalar cratera para chegar à pista

Uma jovem que não tinha carteira de habilitação foi indiciada pelo acidente que matou uma família de Campinas, interior de São Paulo, no mês passado na Rodovia BR-050, na região do Triângulo Mineiro. O inquérito foi finalizado nesta quinta-feira, 8, sendo a motorista Estefânia Andrade Resende, de 21 anos, indiciada por três homicídios qualificados. De acordo com o ...