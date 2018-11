Cidades Polícia fecha centro de distribuição de drogas no Setor Bueno, em Goiânia Dois suspeitos foram presos e encaminhados para Central de Flagrantes

Dois homens foram presos com drogas e armas de fogo, na noite desta quarta-feira (6), no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos Sílvio Júnio Olivera e Weblo Pereira dos Santos, de 25 e 29 anos respectivamente, estavam na residência onde os entorpecentes foram apreendidos e que funcionaria como um centro de distribuição de entorpecentes. Segundo a PM, ...