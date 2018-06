Cidades Polícia fecha casa de jogos ilegais em Valparaíso de Goiás Uma mulher suspeita de gerenciar o local foi levada até a delegacia onde prestou esclarecimentos

Após denúncias, uma casa de jogos ilegais foi fechada, na noite desta quinta-feira (14), no Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Uma mulher, suspeita de gerenciar o local, foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, nove jogadores estavam no local no momento da ação. Os policiais apreenderam também...