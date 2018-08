Cidades Polícia espera que filho que matou o pai em Anápolis se apresente Crime ocorreu na madrugada quando o pai estaria ameaçando a mãe do jovem de 20 anos, que fugiu depois do fato. Há duas semanas, outro rapaz também matou o pai numa situação parecida na mesma cidade

A Polícia Civil deve ouvir na tarde desta sexta-feira (3) familiares do jovem que esganou o pai, o vigilante Wanderli Rodrigues de oliveira, de 40 anos, durante a madrugada em uma casa no bairro Parque dos Pirineus, em Anápolis. Chefe do grupo de investigação de homicídios da cidade, Vander Coelho diz que o rapaz, de 20 anos, é considerado foragido por não ter se apresentado. “...